Eestlaste äpp sai Netflixi finantsjuhilt rahasüsti

Hollywoodreporter kirjutab, et Jussi ja Meybaumi tasuta Whatifi äpp lubab inimestel filme vaadata – aga sealjuures ise otsustada, kuidas film lõppema peaks. Peale oma mobiilinumbri sisestamist saavad vaatajad lisada kuni 9 kontakti, kes samuti interaktiivset filmi koos vaatama hakkavad. Kui filmis tuleb otsustav koht, saavad vaatajad hääletada, missugust lõppu nad filmile soovivad. Aga film läheb edasi ainult siis, kui kõik on oma hääle andnud. Selleks, et hääletamine libedamini läheks, pakub äpp ka vestlustuba, kus otsustamise üle arutada saab.