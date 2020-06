Volvo Cars pakub Balti riikides Lifetime Customer varuosagarantiid

Garantii kehtib senikaua, kuni varuosa ostja on auto omanik ja seda olenemata auto läbisõidust. Volvo Customer Lifetime varuosagarantii hõlmab ka varuosa paigaldamiseks kuluvat tööd, kuid ei kehti tarvikutele ja kuluosadele nagu vedelikud, filtrid, lambipirnid, süüteküünlad, piduriklotsid ja –kettad, amortisaatorid, ajamirihmad või klaasipuhasti harjad. Samuti ei kehti garantii osadele, mis vajavad väljavahetamist väliste mõjude tõttu.

«Selleks, et Customer Lifetime varuosagarantii kehtiks, on vaja jälgida, et sõiduki teenindusintervallid vastaksid Volvo hooldusraamatus toodud soovitustele. Customer Lifetime varuosagarantii säilimiseks peab sõiduki korraline hooldus toimuma mitte hiljem kui üks kuu või 1500 kilomeetrit pärast teenindusintervallis ettenähtud aega. Klient peab kasutama ja hooldama sõidukit vastavalt kasutusjuhendis toodud juhistele ning hoolduste väliselt regulaarselt kontrollima sõiduki õli ja teiste vedelike taset ning neid vajadusel omal kulul lisama,» selgitas Volvax Baltic OÜ müügijärgse teeninduse juht Arvis Krasts.