Fortnite'i looja liigub muinasjutulise teetähiseni

Venturebeati andmetel kavatseb Epic Games tõsta investoritelt 750 miljonit dollarit ning selles rahastamisraundis osalevad uute investoritena T. Rowe Price Group ning Baillie Gifford. Vanadest investoritest tahab firmasse raha juurde panna KKR & Co.

Rahatõstmine võimaldab pilku Epic Gamesi rahalisse seisu, mis muidu on avalikkuse eest varjul. 2019. aastal raporteeris Epic Games 4,2 miljardi dollari väärtuses müügitulu ning 730 miljonit dollarit maksude-eelset tulu. Selleks aastaks prognoosib Epic Games müügituluks 5 miljardit dollarit, maksude-eelseks kasumiks miljard dollarit.

Epic Gamesi tuntuim toode on ülipopulaarne mäng Fortnite, millel on üle 350 miljoni kasutaja. Ettevõte on loonud ka Unreal Engine'i, mida kasutatakse mängude loomisel.