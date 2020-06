Eesti idufirma kaasas investoritelt 2,2 miljonit

Planet42 juhib endine Mogo Finance Eesti juht Eerik Oja, kes selgitas väljaandele, et ettevõte analüüsib Lõuna-Aafrika autosoovijate krediidivõimekust, ostab siis ise auto ning rendib selle soovijatele välja. Senimaani on klientideni toimetatud ligi 2000 autot.

Oja sõnul on autosoovijaid Lõuna-Aafrikas palju, kuid pangad annavad laenu peamiselt uutele autodele, laenu saab vaid 15% soovijaist ning see on kallis.