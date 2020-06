Maxima hoiatab kopeeritud välimuse ja nimega rakenduse eest

Maxima Eesti turunduse ja avalike suhete osakonna juht Janne Laik selgitas, et ettevõte on informeerinud sellest koheselt ka rakendustepoodi Google Play. Rakendustepoes tuleks veenduda, et alla laaditakse äpp, mille autoriks on märgitud Maxima Eesti.

Maxima mobiiliäpp on eesti-, vene- ja inglisekeelne.



Maxima Eesti tegevjuhi Edvins Volkase sõnul on Maxima esimene jaekett Eestis, kes on jaekaubandusettevõttena arendanud kaupluses ostlemiseks mobiilirakenduse, sarnaselt globaalsete innovatiivsete jaekaubandusettevõtetele. «See annab võimaluse teostada kaupluses kogu ostuprotsess omades endaga kaasas vaid isiklikku mobiiltelefoni,» sõnas Edvinas Volkas. «Mobiilne ostlemine on jaekaubanduse, aga kindlasti just toidukaubanduse jaoks parim võimalus kiireks, lihtsaks, mugavaks ja kontaktivabaks ostukogemuse pakkumiseks klientidele,» lisas Edvinas Volkas.