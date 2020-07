Volvo teeb investeeringu plokiahelafirmasse

Financial Times kirjutab, et Volvo Cars plaanib alla 10 miljoni dollari suurust investeeringut plokiaehelaettevõttesse Circulor. Londonis registreeritud ettevõte lubab plokiahelatehnoloogiaga jälgida toorainete kasutamist terve tarneahela ulatuses.

Koroonaviirus tõi välja paljude autotootjate tarneahelaprobleemid - viirusepiirangute tõttu ei saadud enam vajalikke tooteid kätte. Samuti on paljusid firmasid süüdistatud toorainete kasutamise puhul inimõiguste rikkumises. Seda iseäranis siis, kui on kasutatud Kongo DVst pärit tooraineid, kuna seal on levinud lapstööjõud.