Prantsusmaa piirab Huawei osalust 5G-projektis

Ühendriikide sõnul võib Hiina kasutada Huaweid käepikendusena luureks. Suurfirma ise ja Beijing lükkavad need süüdistused tagasi.

Prantsusmaa küberturvalisuse agentuur ANSSI teatas, et operaatoritel on Huawei tehnika kasutamine lubatud kolme kuni kaheksa aastase litsentsiga, ent soovitab telekomidel Huawei tehnikale üleminekut vältida.

Allikate sõnul tagasid operaatoritele pikaajalise litsentsi erinevalt Huaweist hoopis tema Euroopa konkurendid, näiteks Ericsson ja Nokia. Samuti on mitteametlikel vestlustel operaatoritele mainitud, et Huawei seadmetele väljastatud litsentsi tulevikus pikendada enam ei saa. Operaatorite jaoks on Huawei kasutamine sellevõrra riskantsem.