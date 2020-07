Vähetuntud Eesti idufirma üllatas 16-miljonilise rahasüstiga

Alates asutamisest 2014. aastal on RangeForce kiiresti kasvanud. Kui 2014. a. alustati kolme töötajaga, siis tänaseks on töötajate arv tõusnud üle 50. Ettevõtte platvormi kasutab täna üle 100 rahvusvahelise korporatsiooni finants-, tervise-, valitsus-, telekomi ning jaekaubandussektorist.

«Meil on hea meel alustada RangeForce'iga koostööd ajal, mil kriitilised infrastruktuurid on rünnaku all ning küberkaitse maailm on liikumas teoreetilistelt koolitustelt praktilistele,» sõnas Energy Impact Partnersi Euroopa tegevjuht Nazo Moosa.