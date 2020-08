Samsung avalikustas suvised nutihitid Galaxy Note20 ja Note20 Ultra

Galaxy Note seeriale tuntud S Pen puutepliiats on ka selle aasta mudelites olemas ning asub nüüd seadme vasakul küljel. Võrreldes eelmise aasta Note10-ga on ekraani reageerimiskiirus pliiatsi puutele tehtud paremaks, tänu millele on pliiatsiga nüüd mugavam kirjutada, märkmeid teha või disaine luua. Samuti saab kasutada viipefunktsioone Anywhere Actions, mis lubavad pliiatsiga teatud liigutust tehes rakenduses tagasi liikuda või koduekraanile minna.