Tüli Apple‘i jaFortnite‘i mängu looja Epic Gamesi vahel sai alguse öödunud neljapäeval, kui viimane teatas, et viib mänguäppi sisse makselahendused. See omakorda tähendab, et Epic Games suutis Apple‘i 30% komisjonitasust mööda hiilida ning Apple viskas Fortnite‘ mängu oma platvormilt välja, vahendab The Verge.

Epic Games astus otsekohe mitmeid samme, muuhulgas teatas ta, et kavatseb asja kohtusse viia ning väidab, et kuna Apple on sisuliselt oma platvormiga monopoolses seisundis, on tegemist konkurentsiseaduse rikkumisega. Apple teatas, et nemad mingit erandit Epic Gamesile Fortnite‘i osas tegema ei hakka. Epic Games avaldas ka Youtube‘i video, milles kutsuti fänne üles Fortnite‘i võitlust Apple‘i vastu toetama.