Apple populariseeris oma iPhone X telefoniga ekraanikulmu – suurt kaamerasüsteemidega ala ekraani ülemises osas. See küll suurendas ekraani pindalat, kuid võib kindlalt öelda, et kõige elegantsem lahendus see ei olnud. Sellest hetkest alates püüdsid erinevad tehnoloogiafirmad luua sellist kaamerasüsteemi, mida saaks peita ekraani taga. Tehnikagigant Xiaomi on neist edukaim.