Tänavu suvel avalikustas Apple’i tegevjuht Tim Cook, et nad loobuvad Inteli keskprotsessoritest (CPU) ning viivad lähiaastate jooksul kõik oma seadmed niinimetatud Apple Siliconi peale üle. Juba räägitakse ka, et Apple on arendamas enda graafilisi protsessoreid (GPU), et saada teistest kiibitootjatest täiesti sõltumatuks.