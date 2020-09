Samsung tuleb välja uue kalli volditava telefoniga

Volditavad telefonid hakkasid viimastel aastatel vallutama maailmaturge. Kuigi paljudele ei olnud nad oma hinnasildi tõttu kättesaadavad, osutusid need seadmed üllatavalt populaarseteks. 2020. aasta jaanuariks oli Samsung müünud umbes 500 000 Galaxy Fold eksemplari, mis on 2000 euro ulatuses maksva seadme jaoks üpris palju. Seetõttu oli väga suur tõenäosus, et tuleb ka järgmine mudel.

Samsung Galaxy Z Fold 2 on otsene järglane Galaxy Foldile – pikkupidi volditav seade, millel on kaks ekraani ja viis kaamerat. Seadme põhifookuseks on selle 7,6-tolline tahvliarvutit meenutav AMOLED ekraan resolutsiooniga 2208 x 1768 pikslit. Üheks suureks erinevuseks esimese põlvkonna Galaxy Foldist on esiküljel olev lisaekraan, mis on nüüd märgatavalt suurem ning katab peaaegu kogu telefoni välimist külge.

Sisemine ekraan on samuti paremaks muudetud – lisaks täpsematele värvidele ja kõrgemale eredusele lisandus ka ülisujuv 120 Hz värskendussageduse võimalus, mis teeb kogu kasutuskogemuse palju sujuvamaks. Lisaks sellele on Galazy Z Fold 2 sees kaheksatuumaline protsessor, 12 GB operatiivmälu ning 256 GB mahuga ülikiire UFS 3.0 andmekandja. Kogu see riistvarakomplekt sobib sujuvaks töö tegemiseks kui ka videomängude nautimiseks.

Samsung Galaxy Z Fold 2 kokkuvoldituna. FOTO: Samsung

Galaxy Z Fold 2’l on viis kaamerat – üks sisemine ja üks välimine esikaamera ning kolm tagumist kaamerat. Esikaamerad on ühesugused, kuid tagumiste seas on põhi-, lainurk- ja telefotolääts. Nende kvaliteet selgub vaid arvustustes.

Üks olulisemaid parameetreid igas telefonis on selle aku – antud mudeli sees on 4500 mAh mahutavusega kahe aku süsteem. Kahe nii suure ja võimsa ekraani puhul võib sellest akust täiesti piisata, kuid aktiivse kasutuse korral näitab tulemust vaid testimine.