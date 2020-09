Ülemaailmne tippkonverents toimub digitaalses Tallinna ja Helsingi ühendlinnas

WDBE 2020 esmakordselt ühendab ärikonverentsi mängutehnoloogiaga, mille tulemusena saavad osalejad «ringi jalutada» ja reaalajas konverentsi nautida illusoorses linnas, mis kujutab endast Helsingist ja Tallinnast inspireeritud digitaalkeskkonda.

Uus virtuaalne konverentsikeskkond on loodud koostöös Euroopa juhtiva virtuaalreaalsusstuudio Zoani ja mängutööstusesse tugevalt panustanud Epic Gamesi poolt. Epic Games andis Zoanile võimalust kasutada Unreal Engine 4 mänguarendusplatvormi, et luua reaalsusele sarnaneva linna Illusion City. Tegu on Helsingist ja Tallinnast inspireeritud linnaga, kus konverentsi osalejad saavad arvuti taga olles «jalutada».

Kuvatõmmis virtuaalsest linnast. FOTO: WDBE 2020

Põnev on see, et kellelgi ei pea selleks olema eririistvara – vaja läheb vaid head internetiühendust. Kogu graafiline töötlemine toimub kaugel, Epic Gamesi serverites. Kui kasutaja vajutab nuppu, läheb see signaal Epic Gamesi serverisse, kus jookseb programm ise, ning efekti koos pildiga saadetakse kasutaja ekraanile tagasi. Sisendlatents ehk ajaline erinevus nupuvajutuse ja ekraanil toimuva vahel on antud juhul otseses sõltuvuses internetikiirusest. Õnneks ülisuuri kiiruseid vaja ei ole, keskmiselt piisaks 15–20 Mbit/s.

«CoVID on sundinud meid ümber kujundama paljusid äri, valitsuse ja igapäevaelu aspekte. See sündmus näitab, kuidas kriis võib toimida katalüsaatorina millegi täiesti uue ja uuendusliku jaoks – ja uus ja uuenduslik on täpselt see, millega Helsingi linn soovib partnerlussidemeid luua» ütles Helsingi linnapea Jan Vapaavuori.

Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart märkis, et WDBE 2020 annab põneva võimaluse külastada virtuaalselt ühist Talsingi linna. «Tunneli kaudu ühendatud kaksiklinn on kontseptsioon, mida on põhjalikult arutatud, kuid projekti suurusjärgust saab virtuaalkülastuse kaudu paremini aimu» ütles Kõlvart.

Ken Pimentel, firma Epic Games AEC strateegilise äriarenduse juht, lisas, et Zoani lahendused Unreal Engine tehnoloogia kasutamisel on muljetavaldavad. «Epic Games on neile rõõmuga Illusion City loomisel toeks ning see pakub WDBE publikule tõeliselt ainulaadset ja kaasahaaravat virtuaalset kogemust. Kõik huvilised on oodatud seda vaatama ja avastama» ütles ta.