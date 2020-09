Rallisimulaatorist saab adrenaliinilaksu ka algaja

Mina ei ole kunagi olnud suur rallimängude fänn ega ole kasutanud korralikku rallisimulaatorit. See-eest nende lahenduste tehniline pool on alati olnud väga põnev. Mis tunne on sõita kvaliteetses õigesti sätestatud simulaatortoolis? Õnneks tuli mul suurepärane võimalus proovida Playseat Sensation Pro istmele kinnitatud Thrustmaster T300RS roolikomplekti, Thrustmaster T3Pa-Pro pedaale ning TSS Handbrake Sparco Mod käsipidurit.

Metallist pedaalid tekitavad palju autentsemat tunnet võrreldes plastikust valmistatud toodetega. Andri Allas

Selle roolikomplektiga kaasa tulnud pedaalid olid vahetatud, et saada paremat tunnetust tänu kõrgemale ehituskvaliteedile - nendega saab saavutada palju realistlikumat tunnet, kui T300RS komplekti originaalpedaalidega. TSS Handbrake Sparco Mod käsipidurit on võimalik ümber seadistada ka käiguvahetuskastiks. Roolikomplektis saab samuti vahetada põhirooli vastavalt eelistatud sõidustiilile, kas ralli või ringrada.

Videomänguks osutus äsja ilmunud «WRC 9». Antud teos on huvitav selle poolest, et seal on ka Eestist pärit sõitjaid - maailmakuulus Ott Tänak, Martin Järveoja, Ken Torn ja ka Kauri Pannas. Eesti teedel kahjuks mängus sõita ei saa, aga pole välistatud, et eduka Rally Estonia tõttu tuleb teosesse vastav lisapakk.

Tuntud rallisõitja Ken Torn sõitmas sama simulaatoriga E-ralli ajal. Eralli

Rallisimulaatori üks suurimaid plusse on see, et seda saab kogeda igas vanuses inimene. Rallitooli on võimalik sättida ning rooli üles-alla liigutada vastavalt oma pikkusele. Lisaks sellele on enamustes mängudes on võimalik reguleerida ka muid sätteid täpsemalt, näiteks rooli pööramistugevust, selle maksimaalset pöördenurka ja palju teisi.

Õnneks oli minu kõrval inimene, kes teab rollimängudest peaaegu kõike, mistõttu kogemus sai optimeeritud just minu jaoks. Autojuhtidena oleme harjunud vajutama gaasi ja pidurit sama jalaga, kuid võidusõidumängudes võib selle ära unustada – üks jalg pedaali kohta, et saaks paremini kontrollida auto liikuvust. Eriti arvestades, et minu kui algaja jaoks oli sidurivahetus pandud automaatseks.

WRC 9 on realistliku graafikaga võidusõidumäng. NACON, KT Racing

Üldine kogemus oli väga positiivne – kui alguses ootused ei olnud väga kõrged, siis paarikümneminutilise sessiooni järel läks autojuhtimine veidi selgemaks. Pedaalivajutused õigetel hetkedel, pööramised õige nurga alt ning isegi käsipiduri ajakohane kasutus lõi üllatavalt adrenaliinirikka lõppmulje.

Rallisimulaator ei ole lihtne mänguasi, vaid tõsine hobi, millega saab tegeleda isegi professioonalselt. Esmane rallisimulaatorisõit, eriti kui kogenud inimene on kõrval ja aitab, suure tõenäosusega pakub lõbu ja adrenaliinirohket kogemust – ega iga päev ei saa ennast tunda nagu Ott Tänak rooli taga.