Bolti ja Tartu Ülikooli isejuhtiv auto Rally Estonial

Isejuhtivat tehnoloogiat arendatakse ja katsetatakse üldiselt heades liiklusoludes: siledal sõiduteel ja päikesepaistelise ilmaga. Bolti ja Tartu Ülikooli koostöö kaugemaks eesmärgiks on katsetada tehnoloogiat ka Euroopale omastes vahelduvates ilmastikuoludes ja teekatetel.

Isejuhtivaid autosid arendavad paljud firmad, sealhulgas Tesla ja Google ning hiljuti alustas teema uurimist ka Eesti sõidujagamisteenust pakkuv ükssarvik Bolt koostöös Tartu Ülikooliga. Antud tehnoloogiat rakendavad sõidukid kasutavad selle jaoks masinõppimist ja tehisintellekti, et analüüsida erinevaid keskkonda tuvastamisalgorütme. Tulemuseks on auto, mis oma sensoritega suudab tuvastada mitte ainult teed ja teisi autosid, vaid ka liiklusmärke, inimesi ning isegi ilma.

«Võib öelda, et katse oli edukas. Saime teada, kuidas isejuhtiv tehnoloogia toimib ekstreemsetes tingimustes, mida rallirada kahtlemata on. Kohati oli tee pehme ja katki ning oli tarvis ka auto üle kontroll võtta. Siiski, enamiku katsest läbis auto autonoomselt,» kommenteeris Bolti arendusjuht Rain Johanson, kes oli katse ajal turvakaalutlustel auto roolis.

Tartu Ülikooli isejuhtivate sõidukite labori juhi Anne Jäägeri sõnul on Bolti ja Tartu Ülikooli koostööprojekti põhieesmärgiks katsetada isejuhtivate sõidukite tehnoloogiat linnatingimustes. «Rally Estonia andis meile suurepärase võimaluse tehnoloogiat katsetada ka keerulistes oludes, see on hea proovikivi enne linnaliiklusesse minemist,» lisas Jääger.