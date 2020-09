Jajah, just nii, kui asju edaspidi uudsel ning energiasäästlikul moel Kuu poole saata, peab olema selleks Ameerika Ühendriikide Kosmosegaentuuri (NASA) asjakohane luba. Ilma naljata!

Selline patent number 10,696,423 on tõepoolest NASAle ka väljastatud ning selle sisu on üldjoontes järgmine: kui viia Maa geostatsionaarsele orbiidile suurem kosmoseaparaat, milles on sees kergemaid ja väiksemaid kosmosemasinaid, saab neid sealt siis pea kütusekuluta Kuu poole (selle orbiidile) suunata. Nagu omalaadse katapuldiga.