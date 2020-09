Microsoft laseb välja veidra disainiga konsooli, aga sellel on hea põhjus

Xbox Series S on tänavu ilmuv uus odavam Xboxi seeria konsool, mis on peaaegu kolm korda väiksem võrreldes oma suure venna, Xbox Series X'iga. Tuntud Twitteri häkker Wario64 lekitas kogu info, mis ajendas Microsofti ametliku seadme avalikustamisega kiirustama.

Xbox Series S'i disain on väga silmapaistev – kõigile meenutab see midagi erinevat, kuid mitte alati mängukonsooli. Augustatud piirkonna peafunktsioon on aga tegelikkuses ülioluline – õhuliikuvus. Nimelt PlayStation 4 omanikud teavad, kui valjuks võib konsool kindlates olukordades minna. Microsofti eesmärk on vältida seda nii Xbox Series X'i kui ka Xbox Series S'i puhul.