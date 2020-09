Elon Musk on tuntud vastuoluline karakter nii teadus- kui ka ärimaailmas. Tema suur soov lahendada globaalseid probleeme, sealhulgas propageerides enda arvamust näiteks tehisintellekti kohta, on teinud temast mõnes mõttes ka kultusfiguuri. Nüüd see nägemus temast vaid kinnitub – Neuralink on teinud katseid sigade peal, mis näitavad Linki-nimelist ajuimplantaadi edukust.