Järgmine Androidi versioon keskendub pisidetailidele

Antud operatsioonisüsteemi disaini pole juba aastaid muudetud – seda on vaid lihvitud ning parandatud. Üheks suuremaks muutuseks on jutumullide süsteem – nüüd peaks see töötama palju laiema äpivalikuga. Lisatud on ka natiivne ekraanisalvestusfunktsioon, parandatud on teadeteriba funktsionaalsus ja muusikat kuulates ei ole enam näha lukustusekraanil albumi pilti. Lisaks kõigele on ära võetud 4 GB videosuuruse piirang ning AndroidAuto tugi on nüüd palju parem.