Huawei tutvustas globaalsel esitlusel uusi nutikelli, juhtmevabu kõrvaklappe ja sülearvuteid

Nutikellad

Huawei GT2 Pro nutikell. FOTO: Huawei

Huawei esitles kaht nutikella – Huawei Watch GT2 Pro ja Huawei Watch Fit. GT2 Pro on mõeldud eelkõige preemiumtootena – see on disainilt sarnane kalli analoogkellaga, kuid sellel on safiirkattega AMOLED-ekraan, mis võimaldab kergelt muuta kella disaini. Huawei Watch Fit on see-eest mõeldud eelkõige sportlikule inimesele. Mõlemad kasutavad Huawei uusimat pulsimõõtjat, mis on täpsema anduriga pulsi, verehapniku ja unekvaliteedi mõõtmiseks. Huawei Watch GT2 Pro on saadaval Eestis 5. oktoobrist ning Huawei Watch Fit 28. septembrist.

Juhtmevabad kõrvaklapid

Huawei FreeBuds Pro. FOTO: Huawei

Huawei näitas kaht juhtmevaba kõrvaklapimudelit – Huawei FreeBuds Pro ja Huawei FreeLace Pro. Nagu ka nutikellade puhul, on FreeBuds Pro Huawei kõrvaklappide lipulaev – nad kasutavad tehisintellektil põhinevat aktiivset mürasummutust, mis ise lülitab ennast ümber vastavasse režiimi sõltuvalt ümbritsevast keskkonnast. FreeLace Pro on mõeldud jällegi eelkõige sportimiseks – kaks kõrvaklappi on ühendatud nööriga, mis raskendab nende ärakukkumist näiteks jooksmise ajal. Huawei FreeBuds Pro on saadaval Eestis 19. oktoobrist.

Sülearvutid

Kõik Huawei poolt esitletud tooted. FOTO: Huawei

Kaks sülearvutit pakuvad antud kontekstis kõige rohkem huvi – MateBook X on õhuke, umbes üks kilogramm kaaluv seade, mis peaks olema pika akukestvuse ja kvaliteetse puutetundliku ekraaniga. MateBook 14 on aga mõeldud entusiastidele – selle sees on tänavu ilmunud ülivõimsad ja energiasäästlikud AMD Ryzen 4000H seeria protsessorid. Huawei ehitas MateBook 14 protsessori ümber korraliku jahutussüsteemi, mis võimaldab arvutil jääda jahedaks ka suure koormuse all.