Peakomplektid on populaarseim viis mängida, vestelda ja kuulata videomängude ajal.

Peakomplekt hõlmab endas kõrvaklappe ja mikrofoni ning on mõeldud inimestele, kes soovivad nii rääkida kui ka kuulata ühe korraliku seadmega, eriti netipõhiste mängude ajal. Saja euro juures on võimalik leida hea hinna-kvaliteedi suhtega tooteid. Vaatame, millised antud hinnaklassis olevad peakomplektid on väärt lähemalt uurimist.