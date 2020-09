Apple avalikustas uue Apple Watchi ning ka selle odavama versiooni

Apple Watch Series 6 on oma vanema venna Series 5ga võrreldes kõiges parem – uus tervisesensor võimaldab täpsemat terviseparameetrite jälgimist igas mõttes. Suurim lisa on verehapnikku mõõtev sensor, mis suudab 15 sekundiga näidata veres oleva hapniku kontsentratsiooni. Antud sensor oli varem ka Samsungi seadmetes, kuid erinevate riikide regulatsioonide ning terviseseadmete sertifitseerimisnõuete tõttu ei saanud firma pakkuda sama funktsionaalsust kõikides regioonides. Kas Apple suudab vastata kõigile nõuetele ja seeläbi pakkuda verehapniku mõõtmist kõigil oma turgudel, ei ole veel selge.

Nagu ka Apple'i populaarseim telefon iPhone SE, Apple Watch SE on peaaegu võrdväärne oma suure vennaga, kuid siiski mõnede puudustega. Nimelt on Apple Watch Series 6 sees uhiuus S6 protsessor ja verehapniku mõõtmiseks mõeldud sensor, siis Apple Watch SE kasutab eelmise põlvkonna, kuid mitte palju aeglasemat S5 protsessorit. Samuti ei ole Apple Watch SE sees kompassi ning seadme ekraan ei põle kogu aeg, nagu on näiteks Apple Watch Series 5 ja 6 puhul.