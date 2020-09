Millist Apple'i iPhone'i praegu osta?

Esimene küsimus, millele iga inimene peaks vastama enne uue telefoni valimist, on ostu eesmärk. Kas on praegu üldse vaja uut seadet ja miks? Juhul, kui nutitelefon töötab korralikult ja pretensioone ei ole, siis kõige mõttekam on ost edasi lükata. Kui aga midagi ikka häirib, tuleb pilgud suunata uue telefoni poole.

Teine küsimus iPhone'ide puhul on hind – kas on plaanis välja käia kolmsada, viissada või tuhat eurot. Kolmesaja euro puhul on võimalik pöörduda kasutatud telefonide turu poole. See aga ei pruugi kõigile sobida. Kui on võimalik lisada 79 eurot, siis sellega saab küll vana, kuid täiesti funktsioneeriva iPhone 7. Antud mudelil on kõigest aasta aega veel ametlikku tuge. Ka see faktor ei pruugi paljudele sobida.