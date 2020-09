Vana Microsoft Office'i tarkvara viga on siiani levinud

NordVPN, üks maailma juhtivaid virtuaalsete privaatvõrkudega tegelejaid, korraldas uuringu, mis näitab, et just see kindel Office'i rike on ootamatult süvenemas. Häkkerite eesmärk on pettuse kaudu inimest veenda nakatunud faili lahti tegema. See saavutatakse eelkõige e-posti kaudu saadetud teadetega, mida püütakse maskeerida olulise info abil.

Kõnealune tarkvara puudus on seotud muutmällu sekkumisega, mille abil saab häkker kaudse ligipääsu arvutile. See on eriti ohtlik, kui vea tegi administraatori õigustega kasutaja – siis saab pettur arvutis käivitada koodi ning üle võtta ka masina juhtimisõiguse.

FOTO: ODD ANDERSEN / AFP

Selliste olukordade vältimine on tegelikult väga lihtne – oluline on kontrollida kirja saatja e-posti aadressi ja selle kehtivust. Otsingumootoris on võimalik kiiresti leida, kas tegu on reaalse või võltsdomeeniga. Samuti on üks kindel tunnus kirjavead, mida petturid tihtipeale ei märka. Kui kiri tuli tuttava inimese e-posti aadressilt, võib selle inimesega alati suhelda ning uurida, kas ta tegelikult ka saatis kirja.