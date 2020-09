Euroopa Liit võib sundida Apple'it avama puutetundlikku maksmist

NFC on väga mugav tehnoloogia – selle abil saab ühe puudutusega siduda sinihambaseadmeid telefoniga või näiteks ka maksta poes. Kui Androidi telefonidel on NFC avatud kõigile maksemeetoditele, siis Apple ei luba NFC-ga kasutada ühtegi teist peale ApplePayd.

Apple'i sõnade järgi on tegu eelkõige turvameetmetega, kuid lisaks sellele ka kasutajakogemuse lihtsustamine, mis on Apple'i üks laiema pildi eesmärkidest. Euroopa Liit aga suurfirmaga ei nõustu ning näeb, et Apple väärkasutab oma turuliidri positsiooni, piirates teiste makse töötlejate võimalusi iOSi platvormil.

Sõltumata sellest, et Apple ei ole eraldi seadusandluses välja toodud, on reeglid ilmselgelt disainitud, et see suurfirmat hõlmaks. Apple'i õnneks ei ole tegu kiirete muutustega – peale seadusandluse tutvustamist jätkuvad arutelud järgmiste aastate jooksul ning paremal juhul rakenduvad uued reeglid alles 2022. aastal. See-eest räägib Markus Ferber, Euroopa Parlamendi liige, et Euroopa Liit on sellistest tehnikagigantidest nagu Apple ja Google ammu maha jäänud, mistõttu suurfirmad tihtipeale väärkasutavad oma turupositsiooni.