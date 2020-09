Uus OnePlusi telefon ilmub juba paari nädala pärast

OnePlus on viimastel aastatel muutunud silmapaistvaks telefonitootjaks – vähem kui kümme aastat tagasi lasid nad välja OnePlus One seadme, mis võitis entusiastide südameid oma lipulaeva-klassi riistvara ja odava hinnaga. Sellest ajast alates püüdis OnePlus iga aastaga kvaliteedilatti tõsta, jõudes tänavu taas lipulaeva-klassi mitte vaid telefoni kvaliteedi, vaid ka hinnaga – OnePlus 8 Pro maksab nüüd sama palju nagu näiteks iPhone'i või Samsungi seadmed.

Telefonist ei ole praegu veel palju teada, kuid oodatakse, et seadmel tuleb 120 Hz toega ülisujuv AMOLED-ekraan, mis ei ole servadest kõver. Paljud entusiastid on aastaid rääkinud, et kõverad ekraaniservad telefonidel ei ole mugavad – see viib tihti tahtmatute vajutusteni peopesaga. Samsung populariseeris seda oma Galaxy 7 Edge'i telefoniga, kuid nüüd on aeg minna tagasi praktilisuse juurde. Õnneks OnePlus mõtleb samamoodi.