Facebook võib oma tegevuse Euroopa Liidus ära lõpetada

Sotsiaalmeedia informatsioonikogumine on nüüdseks tuntud üle maailma – seda kasutatakse eelkõige reklaamide suunamiseks ja seeläbi raha teenimiseks. Facebook on maailma üks suuremaid sotsiaalmeediavõrgustikke, mistõttu on firma pidevalt erinevate andmeinspektsioonide luubi all. Nüüd sattus USA firma ka Iirimaa Andmekaitse Komisjoni (DPC) vaatevälja.