Marsil ellu jäämiseks võib kasulik olla putukate kitiin

Transport kosmosesse on väga kallis lõbu – keskmiselt ühe kilogrammi lasti transportimiseks kulub umbes kümme tuhat dollarit. Kui inimesed tahaksid transportida vett või mõnda vedelat sideainet ehitusmaterjalide valmistamiseks, siis läheks see väga kalliks ning ei oleks jätkusuutlik. Ideena on välja pakutud isegi kasutada inimeste uriini plastifikaatorina Kuu peal olevate materjalidega betoonilaadse aine loomiseks.

Üks teadlaste rühm Singapuri tehnika- ja disainiülikoolist otsustas aga vaadata antud probleemile looduse seisukohast. Kuidas saavad loodus ja evolutsioon hakkama karmides tingimustes? Vaadates näiteks mõnesid kõige vanemaid Maa peal elavaid organisme, koorikloomi, ja ka putukaid ja kalu, võib kohe märgata üht sarnasust – naturaalsest kitiinist kestad kaitsevad neid väliste ohtude eest.

Kitiini molekuli keemiline struktuur. FOTO: StudioMolekuul / Shutterstock

Putukad on olnud antud kontekstis juba ammu teada kui hea valkude allikas. Arvestades seda, et kitiin ei ole inimeste eluks tähtis, kuna me ei seedigi seda, siis oleks see kõrvalsaadus. Sellele keskendusidki Fernandez ja tema kolleegid – segades kokku kitiinist tehtud kitosaani koos atsetüülhappe, mis on tavaline fermenteerimise kõrvalprodukt, ja Marsi-laadse mullaga, said nad üllatavalt tugeva kitiinipõhise ehitusmaterjali.

Testimiseks valmistasid teadlased sellest erinevaid objekte, näiteks funktsionaalse mutrivõtme, mis tegi edukalt oma tööd. Kuigi sellised instrumendid ei saaks kunagi asendada metallist valmistatud õigeid tööriistu, näiteks vajaliku tehnika parandamiseks, saaks nendega kindlasti hakkama lihtsatel igapäevatöödel.

Foto J. G. Fernandeze artikli juures, kus on näha ehitise maketti, mis oli valmistatud uuritavast materjalist. FOTO: Shiwei jt., 2020

Teadlased proovisid hiljem valmistada sellest materjalist ka muid struktuure, sealhulgas ehitiste makette, kujukesi ja näitasid, et sellega saab isegi kinni korkida auke metalltorudes, mis seejärel nädalaid ilma leketeta töötasid. Meeskond järeldas, et antud bioliitne ehitusmaterjal sobib väga hästi suletud ahelaga nulljäätmete süsteemis, kus millegi sissetoomine on üliraske ja kallis.