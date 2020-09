Spotify muudab taskuhäälingud interaktiivsemaks

Taskuhäälingud ehk podcast'id on hea viis haarata kuulajate tähelepanu pikemaks ajaks, arutades olulistel, huvitavatel või ka suvalistel teemadel mõne teise inimesega. Vahel võivad nad olla ka kuulsused, näiteks Joe Rogani taskuhääling on üks populaarsemaid, kus käivad külas väga erinevad inimesed – Elon Musk, Mike Tyson, Neil DeGrasse Tyson ja paljud teised. Samas ainsaks viisiks avaldada arvamust öeldu kohta ei ole kunagi asunud Spotify rakenduse sees.

Nüüd püüab Spotify seda muuta, lisades võimaluse taskuhäälingute loojatel luua küsitlust otse rakenduses. Vastused on anonüümsed ning tulemusi saab näha vaid pärast hääletamist. Eelkõige lisatakse seda võimalust Spotifyle eksklusiivsetesse podcast'idesse, näiteks Michelle Obama, Joe Rogani või The Rewatchablesi. Kas millalgi tuleb see funktsioon ka tavalistele sisuloojatele, ei ole teada.

Mille jaoks aga Spotify seda teeb? Kuna tegu on teise interaktiivse funktsiooniga taskuhäälingutes (esimene oli suvel ning seotud reklaamide integratsioonidega), siis suure tõenäosusega soovib Spotify testida, kas inimesed on nõus kuulamise ajal rakendusega interakteerima. Kui tulemused on positiivsed, siis võib kindlalt oodata rohkem sarnaseid võimalusi Spotify äpis – ehk kunagi isegi kommentaarid podcast'ide all või miks mitte ka muusikalugudes, nagu teeb seda SoundCloud.