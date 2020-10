Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium hakkab kontrollima sidevõrkude turvalisust

Sõltumata sellest, et need põhipunktid on loonud Euroopa Liidu esindajad, vastutavad lõpliku sõnastuse eest liikmesriigid ise . Nimetatud kaheksa printsiipi on loodud riigisiseste spetsialistide poolt ning on mõeldud eelkõige Eesti ettevõtjate elu lihtsustamiseks.