Jasmine Alicia Parkeri maal Mustast August, mille ta on maalinud omaenda menstruaalverega. Autor väidab, et sel moel on tema enda pärilikkusaine seotud ka kujutatatuga. 2019 aastal lõi ta neid maale ning samal ajal meisterdas hoopis mujal teadusartikliks müstilise Maa sisese musta augu loo kellegi kokku panud tehisintellekt. Kunsti ja tehisintellekti loodud filigraanse teadusena näiva illusiooni kokkupuutes võib aga sündida inimeste jaoks palju nukrat. Järjekordne ebaravi? Järjekordne vandenõuteooria?

FOTO: Jasmine Alicia Carter / Caters News/Jasmine Alicia Carter / Caters N