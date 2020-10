Eetiline tootedisain: miks Google muudab telefonikaamerate ilurežiimi

Eetilisest tootedisainist räägitakse eelkõige sotsiaalmeedia kasutamise juures – see on arvestamine võimalike moraalsete dilemmadega erinevate toodete, sealhulgas ka teenuste arendamise käigus. Tavapärasem ja mõistetavam eetiline tootedisain on näiteks taaskasutatavate materjalide kasutamine või elusorganismide piinamise vältimine tootmises. Digitaalses kontekstis võib see tähendada näiteks rakenduste disainimist nii, et nende mõju, eriti negatiivne, igapäevaelule oleks minimaalne. Näitena võib välja tuua Androidi operatsioonisüsteemis vaikimisi esineva «digitaalse heaolu» (ingl k digital wellbeing) funktsionaalsust, mis näitab erinevate rakenduste kasutamise mustreid, reguleerib sotsiaalmeedia tarbimise aega ning aitab automaatselt välja lülitada erinevaid telefonifunktsioone sõltuvalt kellaajast, asukohast või päevast.