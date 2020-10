Pärnus lammutab 70 m kõrgust telliskorstent robot. Tegemist on siiski inimjuhtiva manipulaatoriga aga samas on ohutuse ja töö kvaliteedigi huvides kasvamas robotite hulk ehituses. Hinnatakse, et aastal 2025 toodetakse maailmas üle 1500 erineva ehituses kasutust leidvat robotit.

FOTO: Mailiis Ollino/