Tööstusrobotid pressivad end ehitusse

Pärnus on Wendre tekstiilitööstuse 70 m kõrgust korstent lammutama saadetud robot. Mitte päris iseseisvalt vaid nii, et ühe kraana otsas ripub robot ja teise kraana korvis on selle operaator. Ehk robot on seal korstent lammutamas inimeste ohutuse tagamiseks ja kogu otsustamise töö teeb siiski päris ehtne närvivõrk - inimaju.