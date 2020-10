ARVUSTUS ⟩ Edifieri X3 juhtmevabad kõrvaklapid – tänavune varjatud pärl

Edifieri X3 juhtmevabad kuularid on ühed odavamad turul – Arvutitarga veebipoest saab neid soetada vähem kui 25 euro eest. Sellise hinnaga on X3 konkurentideks juba erinevad Aliexpressi kõrvaklapid, mille kvaliteedis ei saa kunagi kindel olla.

Edifier teeb väga kvaliteetseid seadmeid, kuid firma ei ole kunagi fookustanud suure brändi loomisele kalli reklaami põhjal, nagu seda teevad mõned teised heliseadmetega tegelevad firmad. Seepärast olin positiivselt üllatunud, kui Arvutitark pakkus mulle testimiseks Edifieri X3 juhtmevabu kõrvaklappe.

Edifieri R1280DB kõlarisüsteem. Edifieri põhifookus on heliseadmete loomine. FOTO: Syafiq Adnan / Shutterstock

X3 klapid tulevad väga pisikeses korpuses, mis on tehtud mõnusast matisest materjalist. See mitte ainult ei soodusta seda, et korpust on soov kogu aeg käes hoida ja silitada, vaid see ka suurendab selle ärakaotamise tõenäosust. Mõnes mõttes on suured klappide laadimiskarbid tüütud, kuid nende suurim pluss on see, et neid on raskem kusagile maha unustada. See aga ei ole seadme, vaid kasutaja probleem, nii et Edifierit tahaks vaid kiita selle eest, et X3 klappide korpus nii pisike on.

Sõltumata oma suurusest hoiab karp kuni 18 tundi akumahtu. Lisaks sellele hoiavad klapid ise kuus tundi mänguaega, mis teeb kokku 24 tundi. Sellises hinnaklassis ei olnud varem nii pikka akukestvust olnudki – siinkohal konkureerivad X3-d Apple'i, Sony ja Huawei parimate ja kallimate seadmetega. Kui veel arvestada seda, et laadimiskarp on Edifieril neist kõige väiksem, võib julgelt öelda, et tehnikagigantidel on, mida Edifierilt õppida.

Edifieri X3 klappide laadimiskarp on tõeliselt väike. FOTO: Sergio Montana / Gearbest.com

Rääkides klappidest, siis need samuti üllatasid mind – tegu ei ole Apple'i populariseeritud rippuva või Sony veidra sinihambaseadme disainiga. Edifieri X3 klapid on lihtsad nööbid, mida on väga lihtne ja mugav karbist välja võtta ja käsitleda. Puutetundlik ala on selgelt eraldatud (see ongi põhiline kuulari osa) ning seda saab kiiresti ja mugavalt puudutada. Võrreldes Sony WF-1000XM3 klappidel oleva lahendusega, on Edifier teinud parema töö kasutusmugavuse osas.

Üllatused aga jätkuvad – klappide helikvaliteet oli nii hea, et ma alguses ei uskunud, et tegu on peaaegu kümme korda odavamate kuularitega võrreldes minu Sony WF-1000XM3ga. Suureks plussiks ei ole ainult suured 8 mm helidraiverid, vaid ka Qualcommi aptX tugi, mille põhifunktsioon on heli efektiivne kokku- ja lahtisurumine sinihambasignaali kasutades. Tulemuseks on selgem ja eredam heli, võrreldes tavalisemate, isegi juhtmega klappidega, mille helikvaliteet ei kannata juhtmevaba ühenduse tõttu.

Sinihamba aptX tehnoloogia on loojate sõnul kasutuses rohkem kui seitsmes miljardis seadmes. FOTO: aptx.com

Kindlasti aga ei ole kõik positiivne – ei tasu mõelda, et Edifier X3 helikvaliteet on samal tasemel, nagu on Sony, Huawei või Apple'i kuularitel. Sellest sõltumata peab alati arvestama seadmete hindadega: X3 klapid neid tippklassi seadmeid küll ei asenda, kuid hinna-kvaliteedi suhe on neil kindlasti kordades parem.

Kõik see kokku annab üllatavalt positiivse kasutuskogemuse – alla 25 euro maksvad juhtmevabad kõrvaklapid pakuvad samu funktsioone nagu mõned neli või viis korda kallimad seadmed. Lisaks hinnale on Edifier X3-d väiksemad, kompaktsemad, mugavamad ning võrreldava helikvaliteediga. Kuigi disain on subjektiivne, siis minu arust lisab kõigele sädet ka klappide korralik välimus ning tunnetus käes ja kõrvas.

Tundub, et Edifier X3 juhtmevabad klapid on 2020. aasta varjatud pärl – üllatavalt hea kvaliteedi ja välimusega juhtmevabade kuularite komplekt, mis maksab nagu üks korralik õhtusöök. Kindel soovitus kõigile, kes soovivad sisse astuda juhtmevabade klappide maailma kvaliteetse seadmekomplektiga.