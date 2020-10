Sony näitas detailselt, mis on PlayStation 5 sees

Esimene asi, mida on lihtne märgata, on konsooli suurus. See on kõige suurem mängukonsool läbi aegade – 390 mm kõrge, 260 mm sügav ja 104 mm lai. Konsooli suurusel on hea põhjus – lisaks imelisele ja imelikule disainile on sel ka parem õhuliikuvus. Nagu Yasuhiro Ootori mainib, viiakse külm õhk sisse konsooli eestpoolt läbi kahe vaheprao. Seadme sees jahutab see kõiki komponente ning seejärel viiakse kuum õhk konsooli tagantpoolt välja – terve tagumine paneel on aukudega, mis soosib head õhuliikuvust.

Konsool on tõesti väga suur, see on eriti märgatav, kui kõrval seisab inimene. FOTO: Sony Playstation

Positiivseim uudis neile, kes ei soovi endale valget konsooli – eemaldatavad ja kohandatavad küljepaneelid, mille äravõtmiseks ei ole vaja isegi kruve. See annab võimaluse teha konsooli välimus selliseks, nagu hing ihkab, ilma eriliste pingutuste või probleemideta. PlayStation 5 alus on samuti eemaldatav ning liigutatav vastavalt sellele, kas soovitakse konsooli asetada vertikaalselt või horisontaalselt.

Järgmisena näitab Yasuhiro konsooli massiivset jahutusventilaatorit. Üldiselt on nii, et mida suurem ja sügavam jahutusventilaator, seda vaiksem ja võimsam see on, kuna sama pööretearvuga saab ta liikuma panna suurema õhumahu. Seda ventilaatorit on juba võrreldud autos kasutatavatega – 120 mm diameetri ning 45 mm paksusega. Võrdluseks – tavalised ventilaatorid arvutites on vähemalt kolm korda (15 mm) ning mõned isegi üle nelja korra (10 mm) õhemad. Loodetavasti on see hea märk konsooli temperatuuri ja mürataseme osas.

PlayStation 5 ventilaator. FOTO: Sony Playstation

Üks kasutajasõbralikumaid lahendusi PlayStation 5 puhul on andmemahu laiendamise võimalus – iga kasutaja saab iseseisvalt juurde osta Sony sertifitseeritud NVMe PCIe 4.0 SSD-d ning panna oma konsooli sisse. Arvestades PlayStation 5 andmekandja kiirusi (kuni 5,5 GB sekundis), siis see kolmanda osapoole SSD hakkab suure tõenäosusega maksma pool konsooli hinnast, kuid vähemalt on see võimalus olemas.

NVMe PCIe 4.0 slot on kergesti ligipääsetav, et lihtsustada võimalikult paljude kasutajate elu. FOTO: Sony Playstation

Järgmisena näidati konsooli blu-ray mängijat, millel on topeltkaitse müra ja vibratsiooni vähendamiseks. Ostes PS5 digitaalse versiooni, seda muidugi kaasa ei tule.

Järgmisena võeti konsoolist välja emaplaat. Mitu olulist fakti selle kohta:

SSD kontroller ja andmekiibid on joodetud plaadi külge ning ei ole asendatavad – juhul kui sellega peaks midagi juhtuma, ei saa seda vahetada ning peab asendama kolmanda osapoole SSDga. 16 GB operatiivmälu on asetatud peakiibi ümber, et vähendada andmete liikumislatentsi nende vahel – kuigi see võib tunduda palju, 20–25 protsenti sellest on reserveeritud operatsioonisüsteemi jaoks ning hiljutised testid näitasid, et 10 GB võib juba mõnede mängude nautimiseks liiga vähe olla. Kuidas see hakkab mõjutama tuleviku mänge, on veel vara spekuleerida, kuid on tõenäosus, et selle konsoolipõlvkonna eluea lõpuks hakkab suurimaks pudelikaelaks olema operatiivmälu vähesus. Peakiibi liidesematerjaliks on tavalise termopasta asemel Sony arendatud eriverisoon vedelmetallist, mis võimaldab ülisuurt soojusülekandevõimet. Silmapaistvalt võimas radiaator koostöös vedelmetalliga peaks pakkuma piisavalt jahutust, et PlayStation 5 ei võrreldaks lennukimootoriga, nagu seda tehti kunagi PS4 puhul.

PlayStation 5 emaplaat näeb välja lihtne ja efektiivne. Peakiibiks on kaheksa tuuma ja 16 lõimega AMD Ryzen Zen 2 mikroarhitektuuril põhinev CPU ning AMD Radeon RDNA 2-l põhinev graafiline protsessor, mis on integreeritud ühe silikoonkiibi sisse. Plaadi ülemises paremas nurgas on näha ka SSD kontrollerit ning mälukiipe. FOTO: Sony Playstation

Lõpuks näidati ka 350 vatist toiteplokki – suure tõenäosusega hakkab see töötama umbes 80-protsendise täituvuse juures ehk maksimaalse efektiivsusega. Võrdluseks – PlayStation 4 toiteplokk oli 100 vati võrra väiksem – maksimaalselt 250 vatise toega. See-eest oli PS4 konsool palju väiksem ja mitte nii hästi disainitud kui suurem PlayStation 5. Hästi disainitud konsool tagab mitte ainult ilusa välimuse, vaid ka kauakestvad materjalid ja vähem kasutajate poolt kogemata tehtud vigu.

Sony PlayStation 5 peaks ilmuma maailmaturgudele novembris, digitaalse konsooli hinnaks on 399 dollarit ning blu-ray mängijaga 499 dollarit.