Intel kaotab protsessorite sõja – AMD Ryzen 5000 seeria on maailma võimsaim

AMD Ryzen-seeria protsessorid ilmusid 2017. aastal ning ei olnud kohutavalt halvad, nagu oli eelmise põlvkonna Bulldozer-seeria. Zen mikroarhitektuuril põhinevad CPUd fookustasid eelkõige mitmiktuumapõhisele jõudlusele, mistõttu mängudes jäid nii Ryzen 1000-, 2000- kui ka 3000-seeriad Inteli toodetele veidi alla. Tänavu ilmuv Ryzen 5000, mis on ehitatud paremaks arendatud Zen 3 mikroarhitektuuri peal, peaks aga tõstma AMDd maailma jõudluse tippu igas aspektis.

Inteli suurim probleem viimastel aastatel oli väärjuhtimine firma tipus, mis viis tehnilise kompetentsi lahkumise ning üldiste tehnoloogiliste tootmisprobleemideni. Inteli oletatavalt ülikiire ja keeruline 10 nm tootmisprotsess pidi ilmavalgust nägema 2016. aastal, kuid kokkuvõttes läks halvasti kõik, mis minna sai. Inteli CPUd on siiani 2013. aastal arendatud 14 nm tootmisprotsessi põhjal, mis on küll tuunitud ja optimeeritud maksimumini, kuid füüsikaliste piirangute tõttu ei saa enam paremaks muuta.

Võrreldes oma põhikonkurendi Intel Core i9 10900K protsessoriga, on uus AMD Ryzen 9 5900X vähemalt võrdväärne ning enamasti kiirem paljudes populaarsetes videomängudes. Sama hinna juures teeks see Ryzen 9 5900Xi märgatavalt paremaks valikuks kordades parema voolutarbimise ja platvormi avatuse tõttu. FOTO: AMD

AMD on nüüdseks olnud üle aasta TSMCi, maailma ühe juhtiva pooljuhtide tootmisfirma, 7 nm protsessi peal ning tehnilise analüüsi järgi on see üks parimaid tootmisprotsesse läbi aegade – saadavus ja täpsus on väga kõrged, mis viib väiksema vigade arvuni, mis omakorda võimaldab toota odavamalt. AMD Zen mikroarhitektuuri eripära on protsessorijõudluse jaotamine väikeste niinimetatud pisikiipide vahel, mis teeb kogu tootmisprotsessi veelgi odavamaks. Lihtsõnu on TSMC 7 nm tootmisprotsess jõudluse osas Inteli 10 nm omaga võrreldav, kuid kordades efektiivsem ja töökindlam. Seejuures tasub arvestada, et Inteli 10 nm pole hetkel suureks tootmiseks valmis, kuid TSMC 7 nm on tootluses olnud juba aastaid ning 5 nm tehnoloogia on samuti töös.

Kuidas see kõik aga haakub uute protsessoritega? AMD Ryzen 5000-seeria on ehitatud sama TSMC 7 nm tootmisprotsessi peal nagu Zen 2 (ehk Ryzen 3000-seeria), kuid Zen 3 arhitektuuri on aktiivselt tuunitud. Tulemuseks on kuni 20 protsenti jõudlusevahet AMD 3000 ja Inteli 10 000-seeria CPUdega nii tööstusprogrammides kui ka mängudes. Kuna aga kasutatakse TSMC «vana» 7 nm protsessi, siis Ryzen 5000-seeria tootmine on põhimõtteliselt sama kiire, täpne, efektiivne ja odav nagu 3000-seeria oma. Lisaks kõigele on uued CPUd ka märgatavalt kiiremad sama voolutarbe juures.

AMD Ryzen 5000-seeria protsessorid, nende saadavus ja hind. Võrreldes eelmise põlvkonnaga jääb voolutarve samaks ning taktsagedused suurenevad paarisaja MHzi võrra. See-eest näevad kasutajad AMD sõnul ülisuurt hüpet jõudluses tänu uue kiibi arhitektuurile. FOTO: AMD

See tähendab, et 5. novembril, kui need protsessorid maailma peale laiali saadetakse, saab neid tegelikult ka osta, kuna efektiivne tootmisprotsess on ammu paigas. Lisaks kõigele saab neidsamu CPUsid panna vanadesse 400- ja 500-seeria AMD emaplaatidesse. See tähendab, et ei pea ostma uhiuut arvutit, kui tahad masinat kiiremaks teha, nagu oli Inteli toodetega viimased kümme aastat.

Mida aga saame oodata vastusena Intelilt? 2021. aastani ilmselt midagi, siis aga peaks esimeses kvartalis ilmavalgust nägema 11 000-seeria. Kahjuks on see samamoodi 14 nm tootmisprotsessil põhinev, nii et lootusi kõrgele ajada ei tasu.

AMD Ryzen 9 5900X CPUd saab panna AMD juba olemasolevatesse 400- ja 500-seeria emaplaatidesse, mis lihtsustab arvuti uuendamist ilma lisaelektroonikaprügi tekitamiseta. FOTO: AMD

Võib veel mainida, et TSMC 5 nm tootmisprotsess on suure tõenäosusega juba aktiivne – sellel valmivad järgmise paari kuu jooksul ilmuva Apple iPhone 12 A14 protsessorid. Apple iPhone'ide ilmumisvahemikud on iga aasta suhteliselt samad ning nende telefonide tootmine peab olema maksimaalselt efektiivne ja hästi struktureeritud suure nõudluse tõttu. Seetõttu peaksid 5 nm A14 protsessorid juba ammu olema toodetud ning Apple’ile saadetud.

TSMC ehk Taiwani pooljuhte tootev firma on maailma üks suuremaid protsessorite tootjaid. Siin toodetakse NVIDIA, AMD, Apple'i ja teiste tehnikagigantide kiipe. FOTO: Ascannio / Shutterstock