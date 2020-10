Ekspert: Mobiiltelefonide turvalisuses on toimunud revolutsiooniline areng

Paarkümmend aastat tagasi kaitses meie teavet mobiiltelefonides ainult SIM-kaardi PIN-kood ning telefonitootjast olenev klahvistike kombinatsioon. Tänavu on aga kasutusel väga erinevad meetodid, nagu biomeetrilised lukud, erinevad autentimise viisid ja rakendusepoe turvasüsteemid. Ent seejuures on oluline ka iga inimese vastutus ja teadlikkus isikuandmete kaitsmisel.

Nuppudest nutini

Rakendusepoed – uus turvaauk nutitelefonide kasutajatele

Ameerika Ühendriikide IT-ettevõtte Cisco hiljuti läbiviidud uuring näitas, et 84 protsenti inimestest tunneb erilist muret oma andmete turvalisuse pärast ning nad soovivad suuremat kontrolli oma teabehalduse üle. Nii rakendusepoodide arendajate kui ka tarbijate jaoks on poodide turvalisusest saanud prioriteet.

Ainuüksi eelmisel aastal lükkas Huawei AppGallery tagasi umbes 37 protsenti rakendustest, kuna need ei vastanud kõigile turvanõuetele. AppGallery rakendusepoe ehitamisel loodi neljatasandiline ülevaatesüsteem, mis võimaldas hästi organiseerida sellist kontrolli. Kõigepealt tuvastatakse ja kontrollitakse arendajate identiteeti, seejärel analüüsitakse, kas rakendused on loodud pahatahtlike toimingute tegemiseks. Siis tehakse privaatsusanalüüs ja kontrollitakse, millistele andmetele rakendused juurdepääsu vajavad, ning lõpuks testivad meie spetsialistid kõiki poe tooteid käsitsi. Nii saame kindlad olla, et kasutajad laevad AppGallery poest alla ainult turvalisi rakendusi.

Turvalisuse eest vastutab ka iga kasutaja ise

2FA on hetkel üks turvalisemaid lahendusi oma internetikontode turvamiseks. 2FA alamtüüpe on samuti palju, näiteks mitte SMSidel põhinev või ka riistvaral põhinev 2FA.

Statista andmetel oli 2018. aastal globaalse küberturvalisuse kui teenuse turuväärtus 5,9 miljardit eurot, 2023. aastaks ulatub see nende hinnangul juba enam kui 210 miljardi euroni. Selline kasv tõestab ilmekalt teema tähtsust ja näitab, et tegemist on valdkonnaga, kuhu globaalselt aina enam panustatakse. Tarbijate teadlikkus õigete valikute tegemisel on siin võtmetähtsusega.