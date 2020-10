Bespoken teatas kolmapäeval, et on seemnerahastusringis kogunud 2,6 miljonit dollarit investeeringuid. Ettevõte, mille asutasid materjaliteadlane Martin Janousek ja ettevõtja Stu Aaron, on võitnud pimetestidel oma tehnoloogia abil valmistatud jookidega auhindu.