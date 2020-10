Suvel rääkis Apple, et soovib loobuda Inteli protsessoritest ning alustada enda disainitud kiipide kasutamist. Arendajatele olid laiali saadetud spetsiaalsed arvutid, millega saaks rakendusi ümber ehitama hakata. Nüüd tundub, et see sülearvuti ilmub juba järgmisel kuul ning tegu ei ole tavalise Macbookiga.