Mudelid

Apple on üks vähestest, kes siiani näeb väiksemate telefonide vajadust. Seetõttu ilmub iPhone 12 seerias iPhone 12 Mini, mis on täpselt sama riistvaraga nagu suurem iPhone 12, kuid märgatavalt väiksem. Nimelt on seadme ekraani diagonaal suurem kui iPhone 8 oma, kuid korpus ise on väiksem.