Soomlased teevad kütust õhus olevast süsihappegaasist

Maailmas on juba olemas tehnoloogiafirmad, mis püüavad teha õhust kütust, kuid seda pigem suuremal tööstuslikul skaalal. Soletairi fookuseks on aga väiksemad, ruumisisesed seadmed, mis püüavad kinni CO2 ja saavad kasutaja soovi korral kasutada seda näiteks metaankütuse tootmiseks.

Kliimatehnika õhuvoolu standard on umbes kolm kuupmeetrit sekundi jooksul ning Soletairi seade suudab seda ilusti saavutada. See saaks teenindada paarisaja inimesega kontoriruumi või -maja. Firma paneb rõhku eelkõige õhupuhtusele ning sellele, et CO2 reostus kontorites ei võimalda inimestel töötada täies mahus, kuna ajutöö jaoks ülivajaliku hapniku kontsentratsioon ruumis pidevalt väheneb. Kuigi gaasi ja elektri tootmine on antud juhul kõrvalmõju, võib see tulevikus kindlasti välja areneda millekski põnevaks.