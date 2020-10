Facebook blokib kogemata virtuaalreaalsuse kasutajakontosid

Kui aga selline inimene soovib nautida virtuaalreaalsust Oculus Quest 2-ga, peab ta paratamatult nüüd tegema selle tarvis Facebooki konto, kus ei ole veel seda reklaamiprofiili loodud. Samuti ei kasutata sel juhul Facebooki sõbrasuhtluseks ja uudistevoo lugemiseks, vaid lihtsalt videomängude nautimiseks. Facebookile aga see ei meeldi – firma tahaks, et inimesed kasutaksid teenust «sihipäraselt».

See oligi põhjus, miks mõned Jaapani Oculus Quest 2 ostjad said kümme minutit pärast oma uue Facebooki konto loomist automaatse blokeeringu – Facebooki algoritmid otsustasid, et tegu on võltskontoga, kuna seda ei kasutatud «sihipäraselt». Kindlasti on see Facebooki tehniline viga, kuid viis, kuidas, seda kasutajatele esitatakse, ei tekita positiivseid emotsioone.