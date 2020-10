Tesla Model 3 läbib värskenduskuuri

Olulisim muudatus on aga sõidukestuses – «Standard Range Plus» ehk Tesla Model 3 sõidukestuse baaskonfiguratsioon läks 400 kilomeetri pealt 423 peale (vastavalt 250 ja 263 miili), mis on viieprotsendine tõus. «Performance» Model 3 sõidukestus pikenes samuti viie protsendi võrra, 483 kilomeetri asemel on nüüd 506 kilomeetrit (vastavalt 299 ja 315 miili). Õnneks ei ole kummagi hind tõusnud – 38 000 dollarit «Standard Range Plus» eest ning 55 000 dollarit «Performance» Model 3 eest.