Tasuta konverents toob kokku Läänemere 5G asjatundjad

Selgunud on kolmanda 5G Techritory foorumi kava, kus on enam kui 120 esinejat, kes peavad maha üle 60 kõne ja paneelarutelu. Foorum leiab sel aastal aset virtuaalselt 11. ja 12. novembril. Sellel osalevad 5G-valdkonna juhid, poliitikakujundajad ja tehnoloogilised innovaatorid.

5G Techritory direktor Neils Kalnins rõhutab, et sündmus keskendub sellele, kuidas säilitada 5G arendamise võidujooksus Euroopa tootjate ja teenusepakkujate konkurentsivõimet. «Meie eesmärgiks on kindlustada Euroopa rolli tipptasemel tehnoloogia tootjana, mitte lihtsalt mujal loodud tehnoloogiate tarbijana,» ütleb ta. «Ilma erinevate harude ja sektorite koostööta ei suuda me 5G potentsiaali täielikult rakendada. 5G Techritory on foorum, mis on just selleks ja Läänemere piirkonna tehnoloogilise arengu märgatavaks kiirendamiseks.»