Huawei uued lipulaevad – Mate 40, Mate 40 Pro ja Mate 40 Pro+

Huawei Mate 40

Huawei Mate 40 on uutest telefonidest väikseim – ekraani diagonaaliks vaid 6,5 tolli. Kuigi number tundub suur, teeb Huawei ekraani kumeraks, mistõttu selle füüsiline suurus on tegelikkuses väiksem. Firma mainib ka parandatud servade tuvastamist, mis võimaldaks vältida tahtmatuid kumerate servade vajutusi – üht seda tüüpi ekraanide suurimaid kasutusmugavuse probleeme.

Mate 40 kasutab firma uhiuut 5 nm tootmistehnoloogial põhinevat Kirin 9000E protsessorit. See koos 90 Hz ekraani ja 8 GB operatiivmäluga teeb Mate 40 kasutamiskogemuse väga sujuvaks. Telefoni põhifookuseks on Huawei sõnul aga kaamerad – tegu on kolmikkaamera komplektiga, kus on 50 MP primaar-, 16 MP lainurk- ja 8 MP telefotosensor.

Huawei näitab oma Mate 40 Pro ja Pro+ sees olevat Kirin 9000 protsessorit, mis on teine 5 nm tootmisprotsessil valminud CPU, pärast iPhone 12 sees olevat Apple'i A14. FOTO: Huawei

Mate 40 seest leiab ka 5G ühenduvust, käeliigutuste tuvastamist, ekraanialust sõrmejäljelugejat ja palju muid tippklassi telefonide omadusi. Aku on 4200 mAh ning toetab 40 W kiirlaadimist.

Huawei Mate 40 hind algab Eestis tuleb 899 eurost 128 GB andmemahuga mudeli eest.

Huawei Mate 40 Pro

Huawei Mate 40 Pro. FOTO: Huawei

Huawei Mate 40 Pro on tavalisest Mate 40-st veidi suurem – ekraani diagonaaliks on 6,76 tolli. Protsessor on veidi kiirem Kirin 9000, kuid operatiivmälu hulk jääb samaks – 8 GB.

Kaamerasüsteem on samuti parem – 16 MP asemel on 20 MP lainurksensor. Kolmanda telefoto kaamera asemel on nüüd suurema ava ehk apertuuriga telefotosensor, mis peaks tegema paremaid pilte pimedas. Aku on Mate 40 Prol ka suurem ja parem – 4400 mAh ning kuni 66 W kiirlaadimist.

Muu funktsionaalsus on Mate 40 ja Mate 40 Pro telefonidel täpselt sama.

Huawei Mate 40 Pro hind algab Eestis 1199 eurost 256 GB andmemahuga mudeli eest.

Huawei Mate 40 Pro+

Nii Mate 40 Pro kui ka Mate 40 Pro+ hakkavad toetama 66 W juhtmega ja kuni 50 W juhtmevaba laadimist. Juhtmevabalt saab sealhulgas seadet laadida ka autos, kasutades spetsiaalseid ühendusporte. FOTO: Huawei

Huawei Mate 40 Pro+ on sama suur nagu Mate 40 Pro, kuid paari silmapaistva erinevusega. Nimelt kasutab Mate 40 Pro+ 8 GB operatiivmälu asemel 12 GB, mis soodustab telefoni pikemat eluiga ilma aeglustamiseta. Kaamerasüsteemi on lisatud ka Mate 40 Pro kolmele heale sensorile üks lisakaamera – kümnekordse suumiga lääts, mis võimaldab saada teravaid pilte kaugemal asuvatest objektidest. Veel üks lisa kaamerasüsteemi on 3D-sügavuse sensor, kuid see pigem toetab teisi kaameraid, mitte ei tee ise pilte.

Huawei Mate 40 Pro+ hind algab Eestis 1399 eurost 256 GB andmemahuga mudeli eest.