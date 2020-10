Enne oma kolmanda kvartali aruannet teatas Ameerika Ühendriikide üks võimsamaid kiibitootjatest AMD, et ostab FPGA-tehnoloogiatega tegeleva Xilinxi. Kuigi see tehing viis AMD aktsiad alla, lõppude lõpuks on see käik hea nii AMD kui ka Xilinxi jaoks.