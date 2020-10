Välja kujunenud on arvamus, et kõik mobiilimängud on nagu «Candy Crush Saga» või «Raid: Shadow Legends», ehk põhinevad taimerite ja energia süsteemidel ning sunnivad kasutajaid maksma, pakkudes samal ajal minimaalselt kvaliteetset interaktiivset sisu. Õnneks leidub vahel ka teistsuguseid, tõesti kvaliteetse mängitavusega mobiilseid teoseid. Siin on viis parimat mobiilimängu, mis erinevad tavalistest «Candy Crush» kloonidest.