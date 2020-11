Sony Xperia 5 ii – tõestus, et Sony telefonid võiksid tagasi tulla

Selline kuju sobib eelkõige sisu tarbimiseks ning kuna Sony ei aja taga väiksemaid, kõverdatud ekraaniääri, siis alles jäävad ka stereokõlarid. Komplektina muudab see sisu tarbimise veelgi meeldivamaks. Telefoni sätetes on olemas isegi Creator Mode, mis lülitab sisse eelkalibreeritud ekraanirežiimi, kus kõik värvid on sätitud ITU-R BT.2020 värvigamma ja 10-bitise värvispektri järgi. Seda värvigradatsiooni kasutatakse näiteks Hollywoodi filmide tootmises ja värvikalibreerimises, kus on Sony Master Monitor tehnoloogiad. See teeb sisutarbimise veelgi kaasahaaravamaks, kuna ekraanilt on näha kõike täpselt nii, nagu sisu looja on seda ette näinud.